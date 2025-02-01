AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, LUNGHE CODE

Questa sera, intorno alle 20:30, un’autovettura, che secondo le informazioni in nostro possesso sarebbe un'auto ibrida, ha preso fuoco sulla Tangenziale di Catania.L’incidente è avvenuto a circa 500 m...

Questa sera, intorno alle 20:30, un’autovettura, che secondo le informazioni in nostro possesso sarebbe un'auto ibrida, ha preso fuoco sulla Tangenziale di Catania.

L’incidente è avvenuto a circa 500 metri dallo svincolo di Misterbianco, in direzione San Gregorio.

Fortunatamente, il conducente e il passeggero a bordo del veicolo si sono accorti in tempo del pericolo e sono riusciti a fermarsi ai bordi della strada e a scendere, evitando conseguenze gravi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Catania, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Dai primi rilievi, si ipotizza che l’incendio sia stato causato da un corto circuito.

L’episodio sta causando rallentamenti e code lungo il tratto interessato, a causa dell’intervento di soccorso e della necessità di mettere in sicurezza la carreggiata.

Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire il ripristino della normale viabilità nel minor tempo possibile.