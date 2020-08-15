AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE
A cura di Redazione
15 agosto 2020 19:02
FLASH
Auto in fiamme nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.
Al momento pochi dettagli, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza del veicolo.
Lunghe code si sono formate nel tratto interessato dall'evento, ripercussioni pure sulla SS121 nel tratto immissione con la tangenziale
NOTIZIA in aggiornamento