AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE

A cura di Redazione Redazione
15 agosto 2020 19:02
AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE, LUNGHE CODE -
FLASH

Auto in fiamme nei pressi dello svincolo Misterbianco in direzione Messina.

Al momento pochi dettagli, sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco per lo spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza del veicolo.

Lunghe code si sono formate nel tratto interessato dall'evento, ripercussioni pure sulla SS121 nel tratto immissione con la tangenziale

NOTIZIA in aggiornamento

