MEZZO IN FIAMME SULL'A19, TRATTO CHIUSO

10 luglio 2019 09:19
Sulla A19 Catania - Palermo, poco prima delle 03 di questa notte  è stato chiuso temporaneamente il tratto  tra Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini, a causa di un mezzo che ha preso fuoco.

Sul luogo dell'evento, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale le squadre dei vigili del fuoco.

Il traffico al momento è deviato sulla ss192

Lunghissime code

