MEZZO IN FIAMME SULL'A19, TRATTO CHIUSO
A cura di Redazione
10 luglio 2019 09:19
FLASH
Sulla A19 Catania - Palermo, poco prima delle 03 di questa notte è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini, a causa di un mezzo che ha preso fuoco.
Sul luogo dell'evento, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale le squadre dei vigili del fuoco.
Il traffico al momento è deviato sulla ss192
Lunghissime code