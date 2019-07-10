MEZZO IN FIAMME SULL'A19, TRATTO CHIUSO

FLASHSulla A19 Catania - Palermo, poco prima delle 03 di questa notte è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Svincolo Motta S.Anastasia e Svincolo Gerbini, a causa di un mezzo che ha preso fuo...

A cura di Redazione 10 luglio 2019 09:19

