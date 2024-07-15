AUTO IN FIAMME SULL'AUTOSTRADA CATANIA-MESSINA: NESSUN FERITO, TRAFFICO IN TILT

Momenti di paura questa mattina sull'autostrada A18 Catania-Messina, dove un'auto ha preso fuoco tra lo svincolo di Giarre e quello di Fiumefreddo. Fortunatamente, le persone a bordo del veicolo non h...

Momenti di paura questa mattina sull'autostrada A18 Catania-Messina, dove un'auto ha preso fuoco tra lo svincolo di Giarre e quello di Fiumefreddo. Fortunatamente, le persone a bordo del veicolo non hanno riportato gravi conseguenze.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12:40, quando un'auto in viaggio verso Messina ha improvvisamente preso fuoco.

Gli occupanti del mezzo sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente l'auto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area.

L'incendio ha però causato notevoli disagi al traffico. Il fumo denso ha invaso la carreggiata, riducendo la visibilità e costringendo gli automobilisti a rallentare, creando lunghe code.

GRAZIE A GIUSEPPE PER LE FOTO