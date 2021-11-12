AUTO INCIDENTATA ABBANDONATA AI BORDI DELLA CARREGGIATA SULLA SS121
AUTO INCIDENTATA ABBANDONATA AI BORDI DELLA CARREGGIATA SULLA SS121
Ennesimo incidente nella giornata di oggi sulla ss121
Dopo quello verificato nella mattinata (LEGGI QUI LA NOTIZIA) un misterioso sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, 12 Novembre 2021, nei pressi del rifornimento dopo il centro commerciale.
Una vettura, una Ford Fiesta si trova incidentata con seri danni sia dalla parte anteriore che posteriore ferma ai bordi della strada.
L'autovettura è stata "abbandonata" ai bordi della carreggiata, sul tetto del veicolo è stato "lasciato" il segnale del triangolo, attualmente il veicolo si trova in una posizione pericolosissima che purtroppo con l'oscurità rischia di creare disagi a chi percorre la superstrada.
Al momento non si ha nessuna traccia dell’auto conducente.