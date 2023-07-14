AUTO NEL FOSSATO A MOTTA SANT'ANASTASIA, FERITA UNA DONNA

Una donna è rimasta ferita dopo aver perso il controllo dell’auto, nella giornata lungo la Strada Provinciale 12/II in territorio di MisterbiancoLa vettura, una Nissan Micra, per cause non note , è an...

Una donna è rimasta ferita dopo aver perso il controllo dell’auto, nella giornata lungo la Strada Provinciale 12/II in territorio di Misterbianco

La vettura, una Nissan Micra, per cause non note , è andata a finire in un fossato a bordo strada.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, sono intervenuti gli operatori del 118 ed i Vigili del fuoco.

La donna è stata soccorsa ed è stata assistita dall'equipaggio sanitario che l’ha poi trasportata all’ospedale di San Marco, mentre i pompieri si sono fatti carico della messa in sicurezza della viabilità.

Per i dovuti rilievi di legge e stabilire l'esatta dinamica del sinistro e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Municipale