AUTO PRECIPITA IN MARE AD ACITREZZA: CONDUCENTE SALVATO DA EROE CHE LO RIESCE A FARLO USCIRE DAL MEZZO

La squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Acireale del Comando Provinciale di Catania è intervenuta, poco dopo le 14,00 di oggi, al Porto Nuovo di Acitrezza per soccorrere una persona caduta in mare con la propria auto, nello specchio d'acqua antistante il porticciolo.

La squadra giunta sul posto ha trovato l'uomo di 62 anni già sulla banchina, poiché testimoni hanno riferito che un operatore turistico presente al momento dell'accaduto, si era gettato in acqua ed era riuscito a portarlo fuori dell'abitacolo della vettura mentre che questa affondava.

Accertato che la persona era priva bi battito cardiaco e non respirava autonomamente, i Vigili del fuoco intervenuti, hanno inziato le manovre di rito per la rianimazione cardiopolmonare e utilizzato il DAE (defibrillatore semiautomatico) presente sul mezzo di soccorso.

Le manovre combinate all'uso del DAE, effettuate nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, hanno riattivato i parametri vitali della persona che è stata, dunque, affidata al personale del Servizio 118 intervenuto e trasportato in ospedale.

Sul posto è stato impiegato anche personale del Nucleo Sommozzatori VVF di Catania per verificare che non ci fossero altre persone all'interno dell'abitacolo dell'auto o, comunque, cadute nello specchio d'acqua antistante il porto.

Si è, dunque, provveduto al recupero della vettura tramite un'autogrù inviata dalla Sede Centrale del Comando Provinciale.