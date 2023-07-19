95047

AUTO PRENDE FUOCO IN VIA G.B.NICOLOSI

19 luglio 2023 19:21
News
Auto prende fuoco a Paternò.
E’ accaduto questo pomeriggio, 19 luglio 2023 in via G. B. Nicolosi intorno alle ore 18.30

La conducente di una Smart dopo essersi accorto del fumo fuoriuscire dal mezzo ha avuto la prontezza di accostare il veicolo

In pochi minuti, dopo essere sceso dall’auto, la stessa è stata avvolta dalle fiamme e grazie all’aiuto di una persona chiamata dalla stessa ha provveduto a spegnere le fiamme con un estintore evitando il propagarsi delle fiamme.

Successivamente sono intervenuti i vigli del fuoco del distaccamento di Catania sud i quali hanno messo in sicurezza la vettura.

Le cause sarebbero di natura accidentale e non si sono registrati feriti.

Sul posto i Carabinieri della stazione locale per tutti i rilievi

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso

