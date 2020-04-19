AUTO PRENDE FUOCO MENTRE È IN MARCIA SULLA STRADA STATALE 121

Paura questo pomeriggio sulla strada statale 121 , una vettura prende fuoco durante la marcia.E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 15.00 una vettura, una Citroen C4, ha preso fuoco mentre percor...

Paura questo pomeriggio sulla strada statale 121 , una vettura prende fuoco durante la marcia.

E’ accaduto questo pomeriggio intorno alle 15.00 una vettura, una Citroen C4, ha preso fuoco mentre percorreva la statale 121 direzione Paternò, nei pressi dello svincolo per Palazzolo. Il conducente , ha fatto appena in tempo ad accostarsi e scendere dall’auto.

Immediatamente ha allertato i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che dopo pochi minuti sono intervenuti sul posto.

Le fiamme , partite dal vano motore, hanno danneggiato gran parte della vettura.

Non ci sono stati problemi per il traffico, molto ridotto a seguito delle disposizioni per il contenimento del coronavirus.

Sul posto pure i Carabinieri di Paternò.