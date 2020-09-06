AUTO PRENDE FUOCO MENTRE VIAGGIA SULLA SS121

Attimi di paura per un uomo che nella tarda mattinata di oggi, 6 settembre 2020 verso le 12:40, stava conducendo la sua vettura, sulla superstrada ss121 quando, per cause ancora in fase d’accertamento...

Attimi di paura per un uomo che nella tarda mattinata di oggi, 6 settembre 2020 verso le 12:40, stava conducendo la sua vettura, sulla superstrada ss121 quando, per cause ancora in fase d’accertamento, la macchina ha preso fuoco .

Una Smart, era in marcia quando il conducente ha notato del fumo, ed è riuscito a "posteggiare" il mezzo un paio di metri dopo l'uscita Valcorrente uscendo dall'auto rimanendo illeso.

Le fiamme hanno raggiunto sterpaglie e arbusti nelle immediate vicinanze.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò al fine di domare le fiamme, mettere in sicurezza la vettura e spegnere il rogo delle sterpaglie.

Per fortuna non si registrano danni a persone, auto completamente distrutta

Lo svincolo è rimasto chiuso un paio di minuti per permettere le operazioni di spegnimento e di sicurezza.

Traffico rallentato e disagi alla circolazione in direzione Paternò.