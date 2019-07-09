AUTO PRENDE FUOCO SULLA SS121, RALLENTAMENTI
09 luglio 2019 14:13
È successo nella tarda mattina di oggi, intorno alle ore 13 sulla ss121 all'altezza dello svincolo Misterbianco Centro in direzione Paternò.
Un Mercedes, per cause in via d'accertamento ha preso fuoco, per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone, scese dall'auto immediatamente.
Sul posto i Vigili del Fuoco di Catania per spegnere le fiamme ed evitare il peggio.
Sul posto la Polizia Municipale di Misterbianco.
Mentre scriviamo, sono segnalati rallentamenti
In aggiornamento