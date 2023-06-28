AUTO PRENDE FUOCO SULLA SS284

Momenti di paura intorno alle ore 12.30 di oggi, 28 Giugno 2023 sulla statale 284.Un’auto – secondo quanto si è appreso – ha improvvisamente preso fuoco sulla carreggiata in direzione Adrano, nel trat...

Momenti di paura intorno alle ore 12.30 di oggi, 28 Giugno 2023 sulla statale 284.

Un’auto – secondo quanto si è appreso – ha improvvisamente preso fuoco sulla carreggiata in direzione Adrano, nel tratto di Biancavilla

Sul posto, per domare le fiamme, è giunta una squadra di vigili del fuoco.

Nessuna conseguenza per il conducente dell’auto, riuscito ad allontanarsi dalla vettura.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti che si stanno registrando in questi minuti nel tratto interessato dall’incidente

IN AGGIORNAMENTO