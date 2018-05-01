AUTO RIBALTATA SULL'AUTOSTRADA A19, PALERMO CATANIA, 2 FERITI

La squadra del Distaccamento Sud del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Catania è intervenuta, alle ore 17,20 del 1 Maggio, per un incidente stradale autonomo sull'autostrada A19 CT-PA, 2 km prima dello svincolo di Motta S.A. in direz. Catania.

L'incidente stradale, le cui cause sono da accertare, ha interessato una Fiat Punto e i suoi quattro occupanti.

L'autovettura si è ribaltata e per due degli occupanti è stato necessario il trasporto in ospedale a cura del personale sanitario del Servizio 118, intervenuto sul posto.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo ed estratto le persone dall'auto.

Presente, per le attività di competenza, la Polizia Stradale di Catenanuova.