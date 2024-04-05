AUTO RUBATA A PATERNO' RITROVATA BRUCIATA, INDAGANO I CARABINIERI

La notte scorsa, una Jeep Renegade è stata rinvenuta completamente distrutta dalle fiamme lungo una stradina della provinciale 4, nei pressi dello svincolo Scalilli.L'incidente ha richiesto l'interven...

La notte scorsa, una Jeep Renegade è stata rinvenuta completamente distrutta dalle fiamme lungo una stradina della provinciale 4, nei pressi dello svincolo Scalilli.

L'incidente ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che sono stati allertati da alcuni automobilisti in transito, i quali hanno segnalato l'auto avvolta dalle fiamme intorno all'una di notte. Fortunatamente, i pompieri sono riusciti a domare l'incendio in breve tempo, limitando i danni.

Secondo le prime indagini, l'auto sarebbe stata rubata a Paternò lo scorso 29 marzo. I Carabinieri della Stazione di Nicolosi si sono recati sul luogo per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Si sospetta che l'incendio sia stato provocato intenzionalmente.

Gli inquirenti dovranno approfondire questa pista per comprendere il contesto e le motivazioni dietro l'incendio doloso dell'auto rubata.