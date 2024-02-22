AUTO SBANDA E SI RIBALTA NEL CATANZARESE: MORTO IL CALCIATORE DEL SAN LUCA MARCO PEZZATI

Un 31enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla statale 106, a Isca Sullo Ionio.Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale l'uomo viaggiava è uscita di strada ribal...

Un 31enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale sulla statale 106, a Isca Sullo Ionio.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'auto sulla quale l'uomo viaggiava è uscita di strada ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno provveduto ad estrarre la vittima dalle lamiere. Gli accertamenti sulla dinamica sono condotti dai carabinieri.

È Marco Pezzati, di 31 anni, l'uomo deceduto la scorsa notte in un incidente stradale a Isca sullo Jonio in provincia di Catanzaro.

Il 31enne era di origini toscane e giocava in Calabria nella Asd San Luca 1961 in serie D. In passato ha militato nella Sangiovannese, squadra toscana che ha partecipato anche ai tornei di serie C.