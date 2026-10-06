Auto, Scordia-Militello: il paternese Martella 3°, Salamone di S. Maria di Licodia 2°

Grande prova nella cronoscalata tornata dopo circa quarant’anni: Martella porta Paternò sul podio assoluto, mentre Salamone conquista il secondo posto.

SCORDIA – C’è anche Paternò sul podio assoluto della rinata Cronoscalata Scordia-Militello. A conquistare un prestigioso terzo posto assoluto è stato il paternese Carmelo Martella, protagonista al volante della Bulla Sport in una gara che ha riportato le vetture da competizione lungo la SP 28 dopo circa quarant’anni di assenza.

A riaprire l’Albo d’Oro della manifestazione è stato Samuele Mirko Cassibba, pilota di Comiso della Scuderia Ateneo Motorsport, che con la Nova Proto NP 01 V8 3000 ha conquistato la vittoria davanti ad Antonino Salamone, di Santa Maria di Licodia, secondo assoluto su Nova Proto NP 03.

Terza posizione per Carmelo Martella, che ha così portato Paternò sul podio di una delle manifestazioni automobilistiche più attese del fine settimana siciliano. Un risultato ancora più significativo considerando alcuni problemi tecnici incontrati durante il weekend.

Martella ha infatti spiegato di avere dovuto fare i conti con alcuni problemi elettrici alla vettura, una situazione che lo ha tenuto in apprensione fino alla bandiera a scacchi. Nonostante le difficoltà, il pilota paternese è riuscito a completare la gara e a conquistare un importante terzo posto nella classifica assoluta.

Grande prova anche per Antonino Salamone, portacolori di Santa Maria di Licodia, che ha concluso alle spalle del vincitore Cassibba. Salamone ha sottolineato le difficoltà di un percorso particolarmente tecnico per una sport car a motore motociclistico, riuscendo comunque a migliorare sensibilmente i propri tempi rispetto alle ricognizioni.

Ai piedi del podio si è classificato Maurizio Fontana, quarto assoluto sulla Gloria B4, mentre Alfio Crispi ha conquistato la quinta posizione con la Peugeot 106, risultando primo tra le vetture Turismo.

La manifestazione ha segnato il ritorno della Scordia-Militello dopo circa quarant’anni, con un percorso di 6,2 chilometri sulla SP 28. Positivo anche il bilancio organizzativo dell'evento curato da Sicilia Promo Sport e Passione Motori Asd, con il sostegno delle amministrazioni comunali di Scordia e Militello in Val di Catania.

Particolarmente simbolica anche la presenza del principe Enrico Grimaldi, vincitore delle ultime edizioni disputate prima della lunga interruzione, che ha preceduto i concorrenti lungo il tracciato con la bandiera rossa.

Una giornata di grande automobilismo che, per il territorio etneo, porta soprattutto due risultati di rilievo: il secondo posto assoluto di Antonino Salamone di Santa Maria di Licodia e il terzo posto del paternese Carmelo Martella, protagonista di un podio che premia talento e determinazione.