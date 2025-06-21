AUTO SFONDA IL GUARDRAIL E PRECIPITA SOTTO L’AUTOSTRADA SULL’A19, NEI PRESSI DI AGIRA: GRAVE INCIDENTE IN DIREZIONE CATANIA

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno 2025, intorno alle ore 16, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania.Secondo le prime ricostruzi...

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 21 giugno 2025, intorno alle ore 16, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione Catania.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto ha perso il controllo e, dopo aver sfondato il guardrail, è precipitata nel terreno sottostante all’altezza dello svincolo per Agira, in provincia di Enna.

Sul luogo dell’impatto sono immediatamente intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte, insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo e nella messa in sicurezza della zona.

Al momento non si conoscono le condizioni delle persone a bordo del veicolo, né il numero esatto degli occupanti.

Nonostante la gravità dell’accaduto, il traffico lungo il tratto autostradale è regolare, grazie all’intervento tempestivo delle autorità.

La notizia è in aggiornamento.