Auto si ferma in corsia di marcia sulla SS121: traffico rallentato e code tra Paternò e Palazzolo

Fortunatamente non si tratta di alcun incidente, ma nella mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre 2025, intorno alle ore 08:00, un’autovettura in avaria sta creando gravi rallentamenti lungo la superstrada SS121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Paternò e quello di Palazzolo, in direzione Catania.

Secondo le prime informazioni, il mezzo si sarebbe improvvisamente fermato in corsia di marcia, probabilmente a causa di un guasto meccanico.

La posizione dell’auto ha costretto gli automobilisti a deviare sulla corsia di sorpasso, riducendo di fatto la carreggiata disponibile e provocando pesanti ripercussioni sul traffico in uno degli orari di punta della giornata.

La situazione sta generando lunghe code e rallentamenti che interessano non solo il tratto immediatamente coinvolto, ma anche gli svincoli di accesso alla superstrada. Molti automobilisti hanno segnalato difficoltà nel procedere e tempi di percorrenza fortemente dilatati.

Non si registrano feriti né altri veicoli coinvolti, ma la presenza dell’auto in panne continua a creare notevoli disagi alla viabilità.

Si invita chi è in transito lungo la SS121 a prestare la massima attenzione e, se possibile, a valutare percorsi alternativi per evitare il tratto congestionato.