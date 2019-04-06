AUTO SI RIBALTA A TAORMINA, ALLA GUIDA UN PATERNESE

Una vettura che viaggiava sulla Strada statale 114 si è ribaltata ieri pomeriggio a Taormina all'altezza dell'isola Bella.Il veicolo, un suv Bmw X3, stava viaggiando in direzione Giardini Naxos quando...

Una vettura che viaggiava sulla Strada statale 114 si è ribaltata ieri pomeriggio a Taormina all'altezza dell'isola Bella.

Il veicolo, un suv Bmw X3, stava viaggiando in direzione Giardini Naxos quando il conducente, un 27enne di Paternò, ha perso il contro andando a sbattere contro un veicolo in sosta per poi ribaltarsi sul lato sinistro, rimanendo al centro della carreggiata.

Il giovane al volante è riuscito a tirarsi fuori dal mezzo e non ha riportato alcune conseguenza fisica.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Taormina, per disciplinare il traffico e rilevare il sinistro: il 27enne, dopo gli accertamenti di rito, è stato sanzionato dagli agenti per violazione dell'articolo 141 comma 8 del Codice della strada, per aver tenuto una velocità non commisurata alle caratteristiche della strada.

