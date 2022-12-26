AUTO SI RIBALTA ALLO SVINCOLO MISTERBIANCO MOTTA SANT’ANASTASIA SUL POSTO I SOCCORSI
Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.00 di oggi 26 dicembre 2022 sulla superstrada ss121.
Un autovettura, una Fiat 500, mentre si emetteva nello svincolo Motta/Motta Sant’Anastasia in direzione Catania si è capovolta su un fianco.
Sul posto stanno operando I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, per estrarre la conducente dal mezzo .
Ancora da stabilire i motivi dell’accaduto.
Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 per prestare le prime cure alla giovane donna, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure del caso, i Carabinieri per tutti gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente.
Lo svincolo è chiuso per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.