AUTO SI RIBALTA ALLO SVINCOLO MISTERBIANCO MOTTA SANT’ANASTASIA SUL POSTO I SOCCORSI

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.00 di oggi 26 dicembre 2022 sulla superstrada ss121.Un autovettura, una Fiat 500, mentre si emetteva nello svincolo Motta/Motta Sant’Ana...

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle ore 10.00 di oggi 26 dicembre 2022 sulla superstrada ss121.

Un autovettura, una Fiat 500, mentre si emetteva nello svincolo Motta/Motta Sant’Anastasia in direzione Catania si è capovolta su un fianco.

Sul posto stanno operando I Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, per estrarre la conducente dal mezzo .

Ancora da stabilire i motivi dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 per prestare le prime cure alla giovane donna, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata all'ospedale San Marco di Catania per gli accertamenti e le cure del caso, i Carabinieri per tutti gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Lo svincolo è chiuso per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.