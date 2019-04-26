AUTO SI RIBALTA, CHIUSA TEMPORANEAMENTE L’AUTOSTRADA A18DIR DIRAMAZIONE DI CATANIA
A cura di Redazione
26 aprile 2019 18:24
Pauroso incidente stradale viale Mediterraneo a Catania, oggi pomeriggio alle 17.30.
Un’autovettura per cause in fase di accertamento, dopo un terribile schianto si è ribaltata.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, una squadra dei vigili del fuoco di Catania e la polizia stradale.
In seguito all’incidente la tangenziale di Catania è attualmente bloccata in direzione del centro città.
L’Anas informa che la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare con uscita obbligatoria a Canalicchio.
