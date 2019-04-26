95047

AUTO SI RIBALTA, CHIUSA TEMPORANEAMENTE L’AUTOSTRADA A18DIR DIRAMAZIONE DI CATANIA

Pauroso incidente stradale viale Mediterraneo a Catania, oggi pomeriggio alle 17.30.Un'autovettura per cause in fase di accertamento, dopo un terribile schianto si è ribaltata.Sul posto sono intervenu...

26 aprile 2019 18:24
Pauroso incidente stradale viale Mediterraneo a Catania, oggi pomeriggio alle 17.30.

Un’autovettura per cause in fase di accertamento, dopo un terribile schianto si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, una squadra dei vigili del fuoco di Catania e la polizia stradale.

In seguito all’incidente la tangenziale di Catania è attualmente bloccata in direzione del centro città.

L’Anas informa che la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare con uscita obbligatoria a Canalicchio.

