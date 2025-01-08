AUTO SI RIBALTA CON LE GOMME IN ARIA A RAGALNA: SOCCORSI SUL POSTO E TRAFFICO BLOCCATO
Un incidente stradale si è verificato oggi, 8 gennaio 2024, intorno alle ore 14, in via Pietro Micca, il proseguimento di via Mongibello, sulla strada che collega Paternò a Ragalna.
Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli enti competenti, un'auto Opel si è capovolta durante l'affrontare di una curva, finendo con le ruote all'aria.
Sul posto è immediatamente intervenuto un mezzo del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte. Fortunatamente, dalle prime informazioni, non sembrerebbero esserci feriti gravi.
L'intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza dell'area e per il recupero del veicolo.
A causa dell'incidente, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso, creando disagi alla viabilità.
Le autorità invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi fino alla riapertura della strada.