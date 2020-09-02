AUTO SI RIBALTA IN CONTRADA GIANFERRANTE, UN FERITO

Ennesimo incidente stradale sulla sp 137/II in contrada Gianferrante in territorio di Paternò.Il sinistro si è verificato poco fa, intorno le ore 19.45.Ad essere coinvolta una Fiat 600 con alla guida...

Ennesimo incidente stradale sulla sp 137/II in contrada Gianferrante in territorio di Paternò.

Il sinistro si è verificato poco fa, intorno le ore 19.45.

Ad essere coinvolta una Fiat 600 con alla guida un uomo di circa 75 anni che per cause non ancora note, ha perso il controllo del mezzo effettuando un testacoda ed è andata a sbattere contro il muro ribaltandosi su un lato.

L’uomo è stato aiutato ad uscire dall’abitacolo del mezzo da alcuni passanti prima che se ne prendessero cura i sanitari del 118 con immediato trasporto, al pronto soccorso del “Santissimo Salvatore” di Paternò dove è stato subito sottoposto a tutte le indagini di rito.

L anziano era cosciente ma dolorante, comunque le sue condizioni di salute, dalle prime informazioni avute, non sono gravi.

Sul posto si è reso necessario l intervento dei vigili del fuoco del nostro distaccamento per mettere in sicurezza la macchina ed i Carabinieri per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.