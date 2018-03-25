AUTO SI RIBALTA IN CONTRADA PALAZZOLO, FERITA PATERNESE

bruttissimo incidente sulla superstrada, all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.Per cause in via accertamento , molto probabilmente a causa del maltempo, una Fiat panda si è ribalta...

bruttissimo incidente sulla superstrada, all'altezza dello svincolo Palazzolo in direzione Paternò.

Per cause in via accertamento , molto probabilmente a causa del maltempo, una Fiat panda si è ribaltata finendo la sua corsa a bordo strada

Ad accorgersi del veicolo finito fuori strada è stato un automobilista di passaggio. L'uomo si è fermato e ha lanciato l'allarme, dopodiché sul posto si sono portati subito i sanitari del 118.

Per fortuna tanto spavento per l occupante dell'auto uscita da sola dal mezzo ribaltato,

La ragazza è stata trasportata in ospedale per per maggiori controlli clinici.

Sul posto due ambulanze

IN AGGIORNAMENTO