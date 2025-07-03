Auto si ribalta in galleria sull’A18: ferito il conducente, traffico in tilt verso Messina

TAORMINA – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18, in direzione Messina, poco prima dello svincolo per Taormina. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto...

TAORMINA – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A18, in direzione Messina, poco prima dello svincolo per Taormina. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto ha urtato un mezzo pesante che procedeva nella sua stessa direzione all’interno di una galleria, ribaltandosi subito dopo l’impatto.

Il conducente della vettura è rimasto lievemente ferito ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118, intervenuta prontamente sul posto. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Vincenzo di Taormina per accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia stradale di Catania, che ha effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità, fortemente rallentata a causa del sinistro. Si è infatti formata una lunga coda di auto, con notevoli disagi per gli automobilisti in transito.

L’incidente riaccende i riflettori sulle criticità dell’infrastruttura autostradale siciliana. Una foto dell’accaduto è stata pubblicata sulla pagina web pubblica “A18 e A20 le autostrade siciliane della vergogna”, punto di riferimento per le segnalazioni dei disagi lungo le tratte autostradali dell’isola.