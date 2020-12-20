AUTO SI RIBALTA LUNGO LA A18 TRA GIARRE E ACIREALE

Questa mattina, nel tratto tra Giarre ed Acireale dell'A18 in direzione Catania, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un i...

Questa mattina, nel tratto tra Giarre ed Acireale dell'A18 in direzione Catania, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania, è intervenuta per un incidente stradale.

Un'auto con tre persone a bordo si è cappottata per cause in corso di accertamento.

Uno degli occupanti è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo dalla vettura, mentre gli altri due sono usciti autonomamente dal mezzo ed hanno riportato ferite lievi.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del Fuoco, sanitari del Servizio 118 e personale Polstrada.