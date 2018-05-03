AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MOTTA SANT'ANASTASIA - FOTO

AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MOTTA SANT'ANASTASIA

incidente poco dopo le ore 21 sulla superstrada 121 in direzione Catania.

L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di Motta Sant'Anastasia, ed ha visto coinvolto una Fiat Punto che per cause sconosciute si è ribaltata.

Sul posto sono prontamente intervenute, l'ambulanza dei 118 i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.

Non si conoscono ancora le condizioni del ferito, che è stato portato via dall'ambulanza.

A causa dell'incidente, con la vettura ribaltata che ha occupato entrambi le corsie di marcia, il traffico sulla SS 121 è stato bloccato con rallentamenti sulla circolazione.