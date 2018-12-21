95047

AUTO SI RIBALTA SULLA PEDARA NICOLOSI

21 dicembre 2018 10:43
FLASH

Un incidente autonomo è accaduto pochi minuti fa sulla Ss 14 nel territorio di Pedara in direzione Nicolosi. Una Fiat Seicento, per cause ancora sconosciute si è ribaltata su un fianco. Sul posto i Vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo, trasferendolo al pronto soccorso. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri per i necessari rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento.

In aggiornamento

