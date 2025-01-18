AUTO SI RIBALTA SULLA STATALE 121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PALAZZOLO: FERITO UN 33ENNE

Un incidente stradale autonomo ha provocato un ferito e causato rallentamenti al traffico nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:45, sulla Strada Statale 121 in contrada Palazzolo, a circa 200 metri...

Secondo le prime informazioni, un 33enne di Biancavilla alla guida di una Lancia Musa avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in corso di accertamento. L'auto ha carambolato contro lo spartitraffico, ribaltandosi e finendo con le ruote all’aria sulla corsia di marcia.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Belpasso, che stanno indagando sulla dinamica e hanno regolato il traffico veicolare per evitare ulteriori disagi.

Un’ambulanza del 118 ha trasportato il conducente ferito al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Salvatore” di Paternò. Al momento, le sue condizioni non sembrano essere gravi. I vigili del fuoco del distaccamento Catania Nord hanno messo in sicurezza il veicolo coinvolto nell’incidente.

L’episodio ha causato rallentamenti al traffico sulla statale, con disagi per gli automobilisti in transito nella zona.