AUTO SI RIBALTA SULLA SUPERSTRADA 121, SOCCORSI SUL POSTO

Un altro grave incidente si è verificato nella serata di oggi, 11 aprile 2025, sulla Superstrada 121.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 23:30 nel tratto compreso tra lo svincolo del centro commerciale e Palazzolo, nei pressi di un rifornimento in direzione Paternò.

Per cause ancora in fase di accertamento, un'autovettura si è ribaltata su un fianco.

Immediato l'intervento dei soccorsi: un'ambulanza del 118 ha prestato le prime cure alle persone coinvolte, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati delle operazioni di soccorso e della messa in sicurezza del mezzo.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

A causa dell’incidente, si segnalano rallentamenti nel tratto stradale interessato.