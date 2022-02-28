AUTO SI RIBALTA SULLA VECCHIA SS121 IN TERRITORIO DI SANTA MARIA DI LICODIA
Un incidente stradale è verificato oggi 28 febbraio 2022, sulla vecchia strada SS 121 in territorio di Santa Maria di Licodia.L'autovettura, una Renault Clio, condotta da un 65 enne,per cause ancora i...
Un incidente stradale è verificato oggi 28 febbraio 2022, sulla vecchia strada SS 121 in territorio di Santa Maria di Licodia.
L'autovettura, una Renault Clio, condotta da un 65 enne,per cause ancora in via di accertamento da parte dell'autorità, è andata a sbattere contro un muretto che delimita la carreggiata per poi ribaltarsi su se stessa.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi, fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente.
Per tutti i rilievi del sinistro per stabilire l'esatta dinamica e la gestione del traffico è intervenuta la polizia municipale di Santa Maria di Licodia.
Il traffico nel tratto interessato ha subito leggeri rallentamenti
Notizia in aggiornamento