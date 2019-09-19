95047

AUTO SI RIBALTA SULL'AUTOSTRADA A18

FLASHPaura questa sera sull’A18 Messina-Catania.Poco dopo Tremestieri, in direzione Catania, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata.Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoc...

19 settembre 2019 19:24
AUTO SI RIBALTA SULL'AUTOSTRADA A18 -
FLASH

Paura questa sera sull’A18 Messina-Catania.

Poco dopo Tremestieri, in direzione Catania, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per soccorere e mettere in sicurezza l'auovettura, gli agenti della Polizia Stradale ed  il personale sanitario del 118

Al momento non si conoscono ancora le generalità e le condizioni attuali,

Si registrano rallentamenti al traffico.

Seguiranno aggiornamenti.

