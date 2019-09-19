AUTO SI RIBALTA SULL'AUTOSTRADA A18
A cura di Redazione
19 settembre 2019 19:24
Paura questa sera sull’A18 Messina-Catania.
Poco dopo Tremestieri, in direzione Catania, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata.
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per soccorere e mettere in sicurezza l'auovettura, gli agenti della Polizia Stradale ed il personale sanitario del 118
Al momento non si conoscono ancora le generalità e le condizioni attuali,
Si registrano rallentamenti al traffico.
Seguiranno aggiornamenti.