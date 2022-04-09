AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DI PONTE BARCA, FERITO IL CONDUCENTE

FLASHIncidente stradale nella mattina di oggi, 09 Aprile 2022 lungo la Strada Provinciale 15 in zona Ponte Barca in territorio di Paternò.Un uomo, conducente di una Fiat Croma, per cause non ancora n...

Incidente stradale nella mattina di oggi, 09 Aprile 2022 lungo la Strada Provinciale 15 in zona Ponte Barca in territorio di Paternò.

Un uomo, conducente di una Fiat Croma, per cause non ancora note in prossimità di una curva ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato terminando la sua corsa a bordi della carreggiata.

Nel sinistro sarebbe coinvolta una sola auto.

Subito si sono allertati i soccorsi intervenuti sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferire l'uomo in ospedale per i dovuti controlli e le cure necessarie.

Secondo le prime info non avrebbe riportato ferite gravi .

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, il traffico nel tratto interessato sta subendo rallentanti per consentire le operazioni in sicurezza.