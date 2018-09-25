AUTO, SICUREZZA DEI BAMBINI: È LEGGE L'OBBLIGO DEI SEGGIOLINI SALVABEBÈ

Il Senato ha approvato in via definitiva con 261 si', nessun voto contrario e un solo astenuto, il provvedimento sui seggiolini salvabebè (conosciuta come legge Meloni). Il testo, che ha già ricevuto...

A cura di Redazione 25 settembre 2018 19:06

