AUTO, SICUREZZA DEI BAMBINI: È LEGGE L'OBBLIGO DEI SEGGIOLINI SALVABEBÈ
Il Senato ha approvato in via definitiva con 261 si', nessun voto contrario e un solo astenuto, il provvedimento sui seggiolini salvabebè (conosciuta come legge Meloni). Il testo, che ha già ricevuto il via libera della Camera, diventa quindi legge. Tutti i seggiolini installati in macchina per i bambini dovranno dunque avere un sensore che suonerà ad auto spenta avvertendo il genitore della presenza del bambino nel seggioliino.
Si tratta di un passo importante contro il fenomeno dell'abbandono per distrazione dei bimbi sui seggiolini in auto, che negli ultimi 10 anni solo in Italia ha fatto registrare 8 vittime.
Il provvedimento potrebbe essere accompagnato da un incentivo per l'acquisto dei sensori. Un impegno in questo senso è stato assicurato dal ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. In queste settimane e nei prossimi mesi il ministero, informa una nota del dicastero, lavorerà in stretta collaborazione con il ministero dell'Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie, probabilmente già in legge di Bilancio.