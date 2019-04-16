AUTO “TIRA DRITTO” ED ESCE DI STRADA ALLA ROTONDA, SULLA SS417

Un incidente davvero da brividi, avvenuto davanti agli occhi terrorizzati di alcuni automobilisti.Una Nissan X-Trail fuori controllo ha sbandato prima di una rotonda, è salita sullo spartitraffico, ha...

Una Nissan X-Trail fuori controllo ha sbandato prima di una rotonda, è salita sullo spartitraffico, ha attraversato l'intera aiuola e poi ha concluso la sua corsa contro il guardrail

Tutto è accaduto questa sera sulla Strada Statale 417 la Catania - Gela in territorio di Catania, per fortuna, nella corsa impazzita l'autovettura non si è scontrata con le altre auto che stavano percorrendo la rotonda.

Una tragedia soltanto sfiorata: anche l'uomo al volante, non avrebbe riportato gravi ferite

Al vaglio della Polizia Stradale di Catania, intervenuta per i rilievi, le cause all'origine dell'incidente e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.