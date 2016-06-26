Auto travolge ciclisti, un morto

95047.it Un ciclista è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in un stradale, avvenuto nella tarda mattinata, lungo la statale 586, la Agrigento-Naro, nei pressi della diga "Furore", dove era i...

95047.it Un ciclista è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito in un stradale, avvenuto nella tarda mattinata, lungo la statale 586, la Agrigento-Naro, nei pressi della diga "Furore", dove era in corso la settima tappa del "Gran fondo Sicilia". Una Fiat Palio, condotta da un cinquantenne di Naro, che proveniva dal senso di marcia opposto ha travolto i due ciclisti.

Si tratta di Rosario Zappalà, 37 anni, di Catania. Ad identificare il ciclista, che non aveva con sé documenti di riconoscimento, sono stati i carabinieri. L'altro, in elisoccorso, è stato portato all'ospedale di Caltanissetta. Anche l'automobilista, in forte stato di choc, è stato portato, in via precauzionale, in ospedale. Dei rilievi sull'incidente si stanno occupando i carabinieri della stazione di Naro, con la collaborazione della polizia Stradale di Agrigento che faceva da scorta alla gara ciclistica fra Palma di Montechiaro, Licata e Naro.

(ANSA)