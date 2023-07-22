AUTO VA A FUOCO DURANTE LA MARCIA: PAURA A MISTERBIANCO

Paura a Misterbianco: l'auto prende fuoco mentre è in marcia. E' accaduto ieri sera (venerdi 21 luglio 2023) a Misterbianco in via Fratelli BandieraUna Fiat Punto mentre era in marcia, quando a un c...

Paura a Misterbianco: l'auto prende fuoco mentre è in marcia.

E' accaduto ieri sera (venerdi 21 luglio 2023) a Misterbianco in via Fratelli Bandiera

Una Fiat Punto mentre era in marcia, quando a un certo punto fumo e fiamme sono stati sprigionati dal veicolo.

Il guidatore accortosi in tempo ha arrestato la marcia ed è riuscito a scendere in tempo.

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco si sono recati sul posto e hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

Auto andata completamente distrutta, danneggiato dalle le fiamme pure un altro mezzo che era parcheggiato nelle vicinanze.

Per fortuna solo tanto timore ma nessuna conseguenza più grave.

Sul posto anche i carabinieri.