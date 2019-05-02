AUTO VOLA GIÙ DALLA A20 E FINISCE IN UN’OFFICINA, L’INCIDENTE A VILLAFRANCA: 2 FERITI

Spettacolare incidente stamane, intorno alle 11, a Divieto di Villafranca Tirrena.Un'auto ha sfondato il guard-rail dal viadotto autostradale mentre percorreva in direzione Palermo il viadotto autostr...

Spettacolare incidente stamane, intorno alle 11, a Divieto di Villafranca Tirrena.

Un'auto ha sfondato il guard-rail dal viadotto autostradale mentre percorreva in direzione Palermo il viadotto autostradale A20 Messina-Palermo. Dopo un balzo di una decina di metri è finita contro il tetto di un capannone artigianale sito in piazzale Marullo a Divieto.

Il conducente avrebbe istintivamente abbandonato il veicolo e sarebbe rimasto sul capannone. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del Fuoco con una gru per prestare i primi soccorsi e trasportarlo in ospedale.

Trauma cranico e frattura al braccio con taglio al braccio sinistro per il conducente.

Passeggero lesioni alla schiena e gambe. Nessuna conseguenza grave chi era dentro il capannone.

Attivato anche l'elisoccorso atterrato su un limitrofo campo di calco. Il passeggero invece è stato immediatamente liberato dalle lamiere del veicolo e trasportato in un nosocomio. Sul posto carabinieri, Polstrada, Polizia municipale e personale del CAS.