AUTOARTICOLATO IN FIAMME SULLA SS114
La Sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania è stata allertata alle 16.30 di oggi per l'incendio di un'autoarticolato sulla SS114, all'altezza della Zona Industriale di Catania, in direzione Siracusa.
Sul posto hanno operato, per lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza del mezzo, una squadra di Vigili del Fuoco della Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania ed un'autobotte di rincalzo.
Le fiamme hanno coinvolto interamente la motrice del mezzo pesante.
Non sono stati segnalati feriti.
La sede stradale è stata bonificata e ripristinata dal personale ANAS intervenuto sul posto.