AUTOBUS IN FIAMME A PIANO TAVOLA
***FLASH NEWS***
Tanta paura per fortuna senza nessun ferito, questa mattina intorno alle 06,30 a Piano Tavola, nei pressi svincolo zona industriale
Una coltre di fumo nera, ha avvolto un autobus della Ferrovia Circumetnea, distrutto dalle fiamme dopo che l’autista ha fermato la sua corsa appena accortosi del fumo che fuoriusciva dal motore.
Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme.
Sul posto, per le azioni di spegnimento si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che hanno spento l'incendio.