CATANIA – Un incendio ha mandato in tilt il traffico lungo l’autostrada A18 Catania-Messina nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16. Il rogo ha coinvolto un autobus in transito nel tratto compreso tra Acireale e Giarre, in direzione Messina, causando enormi disagi alla circolazione.

Le fiamme, partite dal mezzo in circostanze ancora da chiarire, si sono rapidamente propagate, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che stanno lavorando senza sosta per domare il fuoco e mettere in sicurezza l’area.

Il traffico è attualmente bloccato in entrambe le direzioni, con lunghe code e rallentamenti che stanno mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. .

Sul posto anche la Polizia Stradale di Catania, impegnata nella gestione dell’emergenza e nel monitoraggio della viabilità.

Non si segnalano al momento feriti, ma la situazione resta critica. Si raccomanda agli utenti della strada di evitare il tratto interessato e di seguire percorsi alternativi.

Autobus in fiamme sull'A18, disagi e code chilometriche