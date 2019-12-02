95047

AUTOBUS IN PANNE SULLA SS121, RALLENTAMENTI

Redazione
02 dicembre 2019 16:55
News
 FLASH

Forti rallentamenti sulla ss121, per fortuna non si tratta di nessun incidente.

A causa di guasto di un autobus della FCE nei pressi dello svincolo Palazzolo in direzione, si segnalano rallentamenti.

Al momento si percorre nel tratto interessato su una sola carreggiata.

Sul posto i Carabinieri e gli operai della circumetena per riparare il guasto.

­

