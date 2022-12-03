AUTOCARRO FINISCE FUORI STRADA A SAN MARCO
Ennesimo incidente stradale nella giornata di oggi, 03 Dicembre 2022 a Paternò.
Un camion è finito fuori strada, nel pomeriggio di oggi sulla Strada Provinciale 137 I in zona San Marco.
Il mezzo stava procedendo nella provinciale quando l’autista per cause non note al momento ha finito fuori strada.
L'uomo alla guida del mezzo pesante, stante alcuni testimoni, avrebbe provato a evitare lo scontro con un altro veicolo, finendo fuori dalla banchina, con il camion che si è così ribaltato.
Nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture, il conducente del camion n’è uscito illeso.