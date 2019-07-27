AUTOCARRO IN FIAMME SULLA SP57
Un furgone ha preso fuoco, intorno le ore 13.00 sulla SP 57 altezza San vito, strada che Ragalna porta a Paternò in territorio di Belpasso.
Il mezzo, si è incendiato mentre era in marcia e percorreva la strada.
Oscure le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio.
Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che ha operato per lo spegnimento.
Per fortuna le due persone presenti sul mezzo sono scesi appena in tempo.
Al momento la strada è chiusa al traffico, per consentire l operazioni di spegnimento e sicurezza dell 'area.