95047

AUTOCARRO IN FIAMME SULLA SP57

Un furgone ha preso fuoco, intorno le ore 13.00 sulla SP 57 altezza San vito, strada che Ragalna porta a Paternò in territorio di Belpasso.Il mezzo, si è incendiato mentre era in marcia e percorreva l...

A cura di Redazione Redazione
27 luglio 2019 14:01
AUTOCARRO IN FIAMME SULLA SP57 -
News
Condividi

Un furgone ha preso fuoco, intorno le ore 13.00 sulla SP 57 altezza San vito, strada che Ragalna porta a Paternò in territorio di Belpasso.

Il mezzo, si è incendiato mentre era in marcia e percorreva la strada.

Oscure le cause che hanno portato all’innesco dell’incendio.

Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che ha operato per lo spegnimento.

Per fortuna le due persone presenti sul mezzo sono scesi appena in tempo.

Al momento la strada è chiusa al traffico, per consentire l operazioni di spegnimento e sicurezza dell 'area.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047