AUTOCARRO IN FIAMME SULLA SS284 TRA BIANCAVILLA E ADRANO

I vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 284 tra Santa Maria di Licodia e Adrano dove al chilometro 35 la motrice di un camion che trasportava bottiglie d'acqua per la distribuzione ai supermercati, ha preso fuoco. La sala operativa è stata allertata intorno alle ore 15 quando lo stesso autista accortosi del principio d'incendio, si è fermato ed ha fatto la chiamata di soccorso. L'incendio è stato spento dalla squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano che hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei luoghi. Sul posto presente anche la Polizia Locale che ha disciplinato il traffico che ha subito rallentamenti.“