Autocompattatore in fiamme sulla Tangenziale di Catania: lunghe code verso la zona industriale

Il rogo in direzione Siracusa, all'altezza dello svincolo ANAS. Traffico paralizzato e pesanti rallentamenti.

Paura e forti disagi nel tardo pomeriggio sulla Tangenziale di Catania, dove un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti è stato avvolto dalle fiamme.

L'incendio si è verificato in carreggiata in direzione Siracusa, verso la zona industriale, all'altezza dello svincolo ANAS. Una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, risultando visibile anche a notevole distanza.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area. L'episodio ha provocato lunghe code e pesanti rallentamenti nel tratto interessato, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito.

Si raccomanda la massima prudenza a chi deve percorrere la Tangenziale di Catania in direzione della zona industriale e, se possibile, di valutare percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.

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