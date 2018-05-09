Automobilista forza il cordone di sicurezza al Giro d’Italia e investe una persona
Automobilista forza il cordone di sicurezza al Giro d’Italia e investe commissario di gara
09 maggio 2018 13:28
Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della Agrigento-Santa Ninfa (Trapani).
L'incidente si è verificato in prossimità del chilometro 0 della corsa rosa, ad Agrigento, dove è subito arrivato un elicottero.
C'è un uomo a terra e delle persone che stanno tentando di rianimarlo.
Il motociclista ha perso scarpe e casco.
Secondo le prime notizie le persone coinvolte nell'incidente non fanno parte della carovana del Giro.
IN AGGIORNAMENTO
