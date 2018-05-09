Automobilista forza il cordone di sicurezza al Giro d’Italia e investe una persona

Automobilista forza il cordone di sicurezza al Giro d’Italia e investe commissario di gara

Un gravissimo incidente stradale fra una moto e una Fiat Stilo ha obbligato gli organizzatori del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, che oggi disputa la 5/a tappa, a modificare il percorso della Agrigento-Santa Ninfa (Trapani).

L'incidente si è verificato in prossimità del chilometro 0 della corsa rosa, ad Agrigento, dove è subito arrivato un elicottero.

C'è un uomo a terra e delle persone che stanno tentando di rianimarlo.

Il motociclista ha perso scarpe e casco.

Secondo le prime notizie le persone coinvolte nell'incidente non fanno parte della carovana del Giro.

IN AGGIORNAMENTO

(ANSA)