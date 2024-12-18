AUTONOLEGGIO ABUSIVO SCOPERTO AD ACIREALE: MAXI SANZIONE DA 12MILA EURO

Ha svolto abusivamente l’attività di rivendita e noleggio di autovetture usate e, per questo, è stato sanzionato dalla Polizia di Stato.A scoprire l’attività commerciale abusiva sono stati gli agenti...

Ha svolto abusivamente l’attività di rivendita e noleggio di autovetture usate e, per questo, è stato sanzionato dalla Polizia di Stato.

A scoprire l’attività commerciale abusiva sono stati gli agenti della squadra di Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale di Catania e della Polizia Locale di Acireale nell’ambito di un’articolata attività di contrasto all’abusivismo commerciale.

La task force coordinata dalla Polizia di Stato ha effettuato il controllo amministrativo di un esercizio di rivendita e noleggio di autovetture usate della frazione Piano D’Api, nel territorio di Acireale.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i controlli tecnici sui 25 veicoli esposti per scongiurare fenomeni legati al riciclaggio e alla frode in commercio, anche in relazione alla prassi illecita di veicoli rivenduti con l’alterazione degli effettivi chilometri percorsi.

In tal senso, i peculiari accertamenti eseguiti non hanno rilevato alcuna anomalia, al contrario di quanto riscontrato nella fase di controllo delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività commerciale. Infatti, è subito emerso che l’impresa stava operando in assenza di qualsiasi autorizzazione comunale o di Segnalazione di Inizio Attività (Scia), sia per la vendita che per il noleggio dei veicoli.

I poliziotti hanno voluto vederci chiaro fino in fondo, richiedendo al titolare di esibire tutta la documentazione necessaria comprovante la legittimità dell’impresa. Per le gravi violazioni riscontrate, l’autonoleggio abusivo è stato immediatamente chiuso, con la notifica delle ordinanze adottate dal Comune di Acireale, mentre il titolare è stato sanzionato per un ammontare pari a 12 mila euro.