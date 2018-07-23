AUTOSTRADA A18 - ALBERI CADUTI IN CARREGGIATA, TRAFFICO BLOCCATO

Il forte vento che la notte scorsa ha soffiato sulla Sicilia ha spezzato il ramo di un albero che ha centrato la copertura superiore di un camion che stava percorrendo la A18, la Messina-Catania, tra...

Il forte vento che la notte scorsa ha soffiato sulla Sicilia ha spezzato il ramo di un albero che ha centrato la copertura superiore di un camion che stava percorrendo la A18, la Messina-Catania, tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. L'autista e il suo aiutante sono rimasti feriti e soccorsi da vigili del fuoco. Sono stati trasportati nell'ospedale di Acireale dal personale del 118 dove al primo è stato riscontrato un trauma cerebrale e al secondo invece due contusioni. Il tratto di autostrada è stata chiusa al traffico.

Sul posto per rilievi e indagini la polizia stradale di Giardini Naxos. Il forte vento che ha soffiato sulla Sicilia ha causato molti danni a anche a Catania e Palermo, e nelle loro province, con rami di alberi caduti su strada, abitazioni e pali di linee elettriche e per la telefonia, con interruzione dei relativi servizi. Il vento ha alimentato anche gli incendi che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco e forestali tra Caccamo, Caltavuturo e Altavilla Milicia.

Si registrano forti rallentamenti sul traffico