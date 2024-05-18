AUTOSTRADA A18, AUTO SFONDA GUARDRAIL E PRECIPITA. GRAVE VENTENNE DI BIANCAVILLA

Una coppia di ventenni di Biancavilla, per cause ancora in fase di accertamento, stamattina, dall’autostrada avrebbe compiuto un volo di circa 6 metri finendo la propria corsa sulla stradina sottostan...

Una coppia di ventenni di Biancavilla, per cause ancora in fase di accertamento, stamattina, dall’autostrada avrebbe compiuto un volo di circa 6 metri finendo la propria corsa sulla stradina sottostante un cavalcavia, nelle campagne di Nunziata di Mascali.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, il conducente a bordo di una Citrôen, in viaggio sull’autostrada A18, all’altezza dell’enclave mascalese di Tagliaborsa, avrebbe perso il controllo e avrebbe sfondato il guardrail finendo in una stradina di campagna.

Nell’impatto il conducente della vettura sarebbe rimato gravemente ferito. Scattata la richiesta di soccorso sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Il conducente è stato prelevato e poi trasbordato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove è giunto in codice rosso. La passeggera, che avrebbe riportato ferite meno gravi, è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Isidoro di Giarre.

Sul posto per è intervenuta la Polstrada di Messina per i rilievi di rito. Nella strada in cui è precipitata l’automobile sono intervenuti pure carabinieri della Compagnia di Giarre e una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Riposto.